В Украину прибыла еще одна партия вакцины Pfizer

В Украину прибыла очередная партия вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech против коронавируса. 117 тыс. доз этой вакцины приобрели за счет государственного бюджета.

Препарат доставили самолетом в Международный аэропорт Киев имени И. Сикорского. Закупку вакцины Pfizer по поручению правительства Украины осуществило международное закупочное агентство Crown Agents.

Вакцина должна пройти растаможку, после чего ее отправят на склад, а уже оттуда развезут по регионам Украины.

Всего до конца этой недели в страну доставят 167 310 доз препарата от компаний Pfizer/BioNTech.

Вакцину из этой партии используют для прививки:

работников сферы образования;

людей с первого и второго этапа, в частности медиков, которые не прививались ранее;

военнослужащих Вооруженных сил Украины, сотрудников структур государственной безопасности;

представителей иностранных дипломатических учреждений в Украине.















Украина получила партию вакцины Pfizer, закупленную за государственный счет / 4 фотографии

17 мая Украина получила новую партию из 122 850 доз вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech против Covid-19 в рамках глобальной инициативы COVAX.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что до конца мая в страну поставят более чем 473 тыс. доз вакцины от коронавируса производства Pfizer. Эти дозы используют для вакцинации первой и второй дозой против Covid-19 работников сферы образования. Остальные направят для приоритетных групп из первого и второго этапа вакцинации.

Источник: Минздрав