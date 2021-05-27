Согласно исследованиям, проведенных в разных странах, страх иглы поражает каждого десятого человека. Причины такой фобии самые разные: от травмирующего события в детстве до длительного лечения близкого человека.

— С момента начала кампании вакцинации против Covid-19 во многих странах некоторые люди не решались сделать прививку, — сказала доктор Дебора Ли из интернет-аптеки Dr Fox Online. – Причина – трипанофобия или крайний страх перед иглами, который признан психическим заболеванием.

Симптомы иглофобии:

низкое кровяное давление (вазовагальная реакция), которое может вызывать головокружение и даже обморок.

учащенное сердцебиениедо или после контакта с иглой

бессонницу за несколько дней до укола.

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По словам доцента клинической психологии Меган Макмертри, жуткий страх перед иглой уже давно является проблемой общественного здравоохранения. Согласно метаанализу, проведенному в нескольких странах в 2019 году, до 16 процентов взрослых избегали прививок от гриппа только потому боятся игл.

По словам Меган, одна из мер, которую могут предпринять медицинские работники, это спросить, чем они могут помочь получателям вакцины, страдающим от фобии игл.

Некоторые люди хотели бы постепенно подвергать себя воздействию триггера (событие, вызывающее у человека тяжелые негативные эмоции – ред.), а затем получить укол. Другие могут захотеть просто отвести взгляд от иглы во время приема дозы. Третьим нужно включить любимую музыку, чтобы отвлечь их внимание от прививочного шприца.

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Источник: Firstpost