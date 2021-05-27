Если вы плохо спали ночью, рассчитывать на то, что в течение дня вам поможет справиться с последствиями недосыпания кофеин, увы, не приходиться. К такому выводу пришли ученые Лаборатории сна и обучения Университета штата Мичиган в США.

В ходе исследования они попросили более 275 участников, которые не спали в течении ночи, выполнить две задачи: простую и более сложную, предполагавшей высокую концентрацию внимания.

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Если с простым заданием все справились достаточно быстро, то для более сложного понадобились определенные усилия, которые все равно не показали хорошего результата.

— Людям может казаться, что они могут бороться с недосыпанием с помощью кофе, но их производительность при выполнении задач более высокого уровня все равно будет снижена. Это одна из причин, почему недосыпание может быть настолько опасным, — отметила руководитель исследования, доцент психологии Кимберли Фенн.

По словам Фенн, недостаток сна широко распространен в Соединенных Штатах, и эта проблема обострилась во время пандемии. Хроническое недосыпание не только влияет на познавательные способности и меняет настроение, но в конечном итоге может сказаться на иммунитете. Таким образом, наши результаты подчеркивают важность приоритета сна.

Кофеин может улучшить способность бодрствовать и уделять внимание задаче, но он мало что делает для предотвращения процедурных ошибок, которые могут привести к таким вещам, как медицинские ошибки и автомобильные аварии, подчеркнула ученая.

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