Иммунитет против Covid-19 у некоторых людей может сохраняться годами — ученые

Иммунитет к коронавирусу сохраняется по меньшей мере год, а возможно и на всю жизнь. Об этом свидетельствуют новые результаты исследований, которые опубликованы в журнале Nature и на сайте BioRxiv.

Работы ученых показывают, что большинству людей, которые выздоровели от коронавируса и впоследствии имунизировались, не будет нужна ревакцинация в ближайшее время. Но вакцинированным людям, которые никогда не были инфицированы, вероятно, нужно будет делать дополнительные прививки. Также это касается людей, которые переболели, но у них не сформировался стойкий иммунитет.

Оба отчета касались людей, заразившихся коронавирусом около года назад. Согласно одному из исследований, клетки, которые хранят память о вирусе, остаются в костном мозге и могут вырабатывать антитела, когда это необходимо.

Другое исследование показало, что эти так называемые В-клетки памяти продолжают созревать и укрепляться в течение как минимум 12 месяцев после первого заражения.

— Выводы исследований совпадают со все большим объемом литературы о том, что иммунитет, спровоцированный заражением и вакцинацией от SARS-CoV-2, может быть долговременным, — отметил иммунолог из Университета Пенсильвании Скотт Хенсли, который не принимал участие ни в одном из исследований.

Также он добавил, что каждые несколько лет вирусы сильно меняются, что и является причиной новых заражений Covid-19 в течение жизни, поэтому важно регулярно вакцинироваться.

По словам иммунолога из Института Рокфеллера в Нью-Йорке Майкла Нуссенцвейга, B-клетки, которые появляются после заражения SARS-CoV-2 и усиливаются вакцинацией, настолько мощные, что способны побороть даже видоизмененные версии инфекции.

— У людей, которые были инфицированы и вакцинированы, действительно наблюдается потрясающая ответ, потрясающий набор антител, потому что они продолжают вырабатывать свои антитела. Я ожидаю, что эти антитела будут оставаться в организме долго, — подчеркнул ученый.

Кроме того, в США позволили экстренное использование для лечения пациентов с Covid-19 препарата на основе моноклональных антител – Sotrovimab. Его разработали британская компания GlaxoSmithKline и американская Vir Biotechnology.

Источник: The New York Times