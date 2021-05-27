27 мая в Киеве зафиксировали еще 454 случая коронавируса. Всего за все время пандемии выявлено 205 517.

Умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, за прошедший день 11 киевлян, в общем — 5 005.

В то же время за последние сутки выздоровели от болезни 3 196 человек, в общем — 157 728.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: