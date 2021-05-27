27 мая в Киеве зафиксировали еще 454 случая коронавируса. Всего за все время пандемии выявлено 205 517.
Умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, за прошедший день 11 киевлян, в общем — 5 005.
В то же время за последние сутки выздоровели от болезни 3 196 человек, в общем — 157 728.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.