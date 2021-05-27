Обе вакцины от коронавируса компаний AstraZeneca и Johnson&Johnson могут приводить к образованию тромбов из-за того, что они направляют спаечный белок прямо в ядро клетки, где части белка расщепляются и создают мутации.

Эти версии белка не могут вызвать появление иммунитета, вместо этого они провоцируют появление тромбов у одного человека из 100 тыс. Об этом сообщил профессор Франкфуртского университета имени Иоганна Вольфганга Гете Рольфа Маршалека, который руководил исследованием.

— Когда эти вирусные гены находятся в ядре, они могут создать некоторые проблемы, — отметил ученый.

В то же время исследователи отметили, что мРНК-вакцины, такие, как препараты компаний Pfizer и Moderna, доставляют генетический материал белка в клеточную жидкость, а не в ядро.

Профессор считает, что разработчики вакцин AstraZeneca и Johnson&Johnson могут исправить ситуацию, если доработают свои препараты, исключив такой побочный эффект. Компания Johnson & Johnson уже связалась с лабораторией профессора, попросив предоставить соответствующие рекомендации, и рассматривает возможность внесения коррективов в вакцину для предотвращения расщепления.

В то же время в Европейском агентстве по лекарственным средствам считают, что вакцина от коронавируса AstraZeneca вызывает тромбоз очень редко. Польза препарата продолжает превышать риски. Вакцина предотвращает госпитализацию, сложное течение Covid-19 и смерть.

Источник: Financial Times