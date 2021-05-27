Германия планирует к концу августа предоставить достаточное количество доз вакцины против Covid-19, чтобы сделать первую прививку всем детям в возрасте от 12 лет и старше, говорится в проекте документа министерства здравоохранения.

Поскольку более 40% населения, а это более 80 млн человек, получили хотя бы одну дозу, внимание переключилось на вопрос о распространении вакцинации на подростков.

Канцлер Ангела Меркель обсудит этот вопрос с премьерами 16 федеральных земель Германии, поскольку мнения разделились, и главная группа экспертов по вакцинации выразила осторожность.

Некоторые ученые говорят, что из-за отсутствия данных о долгосрочных эффектах, возможно, лучше вакцинировать только подростков с факторами риска.

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