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Вікторія Яснопольська |

Олимпиада в Токио может породить новый штамм Covid-19 — врач

олимпиада в токио

Огромное количество людей, которые приедут из почти 200 стран мира на Олимпийские игры в Токио, могут серьезно осложнить эпидемиологическую ситуацию. Об этом заявил на пресс-конференции глава союза врачей Японии Наото Уэяма.

— Все разнообразные мутантные штаммы вируса, существующие в различных местах, сконцентрируются, соберутся здесь — в Токио. Мы не можем отрицать даже возможность нового штамма, который возникнет после Олимпиады, — отметил японский врач.

Он также напомнил, что согласно опросам общественного мнения, большинство японцев выступают против проведения этого многолюдного спортивного форума. Причины — борьба с четвертой волной коронавируса и медленные темпы вакцинации.

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Оппонируя врачу, глава кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что в преддверии Олимпиады правительство предпринимает все меры для обеспечения эпидемиологической безопасности.

В самой Японии прививку против Covid-19 получили чуть больше 5% населения. Всего с начала пандемии в Стране Восходящего Солнца заразились Covid-19 свыше 700 тыс. человек, из них более 650 тыс. выздоровели. Умерли почти 13 тыс.

Читайте также о том, сколько полностью привитых от Covid-19 американцев все-таки опять заразились.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Depositphotos

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