По состоянию на 27 мая в мире подтвердили 169,1 млн случаев Covid-19. Больше всего заболевших за сутки обнаружили в Индии (211 тыс.), Бразилии (79 тыс.) и Аргентине (35 тыс.).

За все время пандемии от коронавируса выздоровели 150 млн человек. В то же время за сутки от осложнений умерли более 12 тыс. пациентов. Сейчас насчитывается более 14 млн активных случаев заболевания, из них в критическом состоянии — более 94 тыс. пациентов.

Главные новости о коронавирусе за 27 мая в Украине и мире — читайте на Фактах ICTV.

Коронавирус в Украине

В Украине за сутки, 27 мая, коронавирус зафиксировали у 3 509 человек, из них 1 402 госпитализировали. За все время пандемии в Украине выздоровели – 2 006 918 человек, а умерли — 50 076.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.

Коронавирус в мире

По словам председателя союза врачей Японии Наото Уэяма, массовое скопление людей, которые приехали со всех концов мира, на Олимпийских играх в Токио может серьезно осложнить эпидемиологическую ситуацию и даже грозит рождением нового “олимпийского” штамма Covid-19.

Вакцину от фармацевтической компании Johnson & Johnson планируют производить в Индии. Правительство намерено использовать препарат внутри страны, поскольку ситуация с коронавирусом в Индии все такая же нестабильная.

В Австрии одобрили законопроект, который вводит так называемый “зеленый пропуск”, где будет содержаться информация о состоянии здоровья граждан и о коронавирусе. Сертификат будет выдаваться гражданам после подтверждения информации о проведении вакцинации против коронавируса, при наличии отрицательного теста на Covid-19 или же справки о выздоровлении от болезни.

В США разрешили экстренное использование для лечения пациентов с Covid-19 препарата на основе моноклональных антител – Sotrovimab. Его разработали британская компания GlaxoSmithKline и американская Vir Biotechnology.

Вакцинация в Украине

26 мая сделано 15 131 прививку: одну дозу получили 4 998 человек, полностью иммунизированы – 10 133 человека.

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 992 191 человек, из них первую дозу вакцины получили 992 189 человек, полностью иммунизированы 107 524 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 099 713 прививок.

В Украину 26 мая прибыла еще одна партия вакцины от коронавируса CoronaVac в размере 500 тыс. доз производства Sinovac Biotech. В Минздраве отметили, что ранее Украина получила 1,2 млн доз CoronaVac из законтрактованных 1,9 млн.

Первый в Украине центр вакцинации населения откроют в субботу, 29 мая, на футбольном стадионе Арена Львов. Прививки против коронавируса смогут сделать жители Львовской области, которые зарегистрировались в приложении Дія.