Первый в Украине центр вакцинации населения откроют в субботу, 29 мая, на футбольном стадионе Арена Львов. Прививки против коронавируса смогут сделать жители Львовской области, которые зарегистрировались в приложении Дія.

Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий в социальных сетях.

— Уже в эту субботу жители области, которые зарегистрировались через приложение Дія смогут получить прививку против коронавируса в центре вакцинации населения (ЦВН). Его создадут на базе стадиона Арена Львов для объединения усилий, направленных на ускорение темпов вакцинации от Covid-19, — отметил он.

Козицкий добавил, что ЦВН хотят открыть для того, чтобы обеспечить способность проводить прививку сейчас и в будущем, создавая своевременный доступ к вакцинам для как можно большего количества взрослого населения Украины.

Учитывая действующие нормативно-правовые документы ЦВН являются временными пунктами прививок с возможностью хранить вакцины в течение двадцати четырех часов.

В состав центров будут входить: руководитель ЦВН, врачи, вакцинатор, регистраторы, ответственное лицо зоны медицинского наблюдения, ответственное лицо за соблюдение противоэпидемических мероприятий, бригада экстренной (скорой) медицинской помощи, а также медицинский персонал и эксперты для разъяснительно-консультативной работы.

26 мая в Украину прибыла еще одна партия вакцины от коронавируса CoronaVac в размере 500 тыс. доз производства Sinovac Biotech. В Минздраве отметили, что ранее Украина получила 1,2 млн доз CoronaVac из законтрактованных 1,9 млн.

Источник: Максим Козицкий

Фото: Черновицкая ОГА