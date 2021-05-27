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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

Постковидный синдром проявляется у каждого шестого, переболевшего Covid-19 — ученые

коронавирус больница лікарня

Covid-19 очень отличается от других инфекций нижних дыхательных путей. Как оказалось, выходом из острого периода болезни все не заканчивается.

Исследования дают информацию, что стойкие симптомы Covid-19 продолжаются еще как минимум шесть месяцев. При этом отмечается, что определенные состояния чаще диагностируются после заражения Covid-19, чем после других вирусных инфекций нижних дыхательных путей.

Ученые провели исследования и выяснили, что в течение шести месяцев после подтверждения коронавируса увеличивалось использование анальгетиков, антидепрессантов, гипотензивных и пероральных гипогликемических средств. Почти 34% людей с положительным результатом на SARS-CoV-2 имели неврологический или психиатрический диагноз в этот период.

По оценкам специалистов, новые диагнозы возникают в течение полугода после заражения SARS-CoV-2 как у госпитализированных, так и у тех, кто лечился дома.

О длительных симптомах Covid-19 или постковидном синдроме сообщают и те, кто был в критическом состоянии.

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Стойкие симптомы чаще встречаются у женщин и у тех, кто имеет сопутствующие заболевания, а у 10% людей развились новые диагнозы, требующие медицинской помощи.

Еще слишком рано предсказывать, как долго будут сохраняться клинические последствия после Covid-19, но эти симптомы уже являются серьезным бременем для многих. Все это создает нагрузку и на службы здравоохранения

Ученые исследовали группу в возрасте 18-65 лет и выяснили, что у каждого шестого, переболевшего Covid-19, есть проблемы со здоровьем. Однако есть доказательства, что и дети также страдают от постковидного синдрома. А пожилые люди предполагают, что их проблемы со здоровьем после Covid-19 вызваны старением или сопутствующими заболеваниями.

Однако мы видим подтверждение, что у любого могут возникнуть новые диагнозы. Как лечить эти долгосрочные последствия Covid-19 сейчас и является актуальной задачей исследований.

Ученые НАН Украины предположили, что  среднее количество новых случаев коронавируса в стране будет уменьшаться. Такие показатели будут фиксировать в течение следующих двух недель.

Источник: TheBMJ

Фото: Depositphotos

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