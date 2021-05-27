В Швеции разработали тест для диагностики болезни Альцгеймера на самых ранних стадиях. Об этом рассказали врачи из Лундского университета.

Алгоритм в течение 10 минут изучает результаты одного анализа крови и трех когнитивных тестов. Он способен на 90% предсказать, у каких пациентов с легкими когнитивными нарушениями разовьется болезнь Альцгеймера в течение четырех лет.

Во время обследования 340 пациентов в Швеции и 543 пациентов в Северной Америке с легкими проблемами с памятью, мнение экспертов подтвердилась относительно того, у кого это заболевание разовьется в 72% случаев.

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Новый метод был на 83% точным в прогнозировании начала болезни Альцгеймера с использованием результатов анализа крови.

— Алгоритм позволит нам искать людей с болезнью Альцгеймера на ранней стадии, когда лекарства еще могут остановить протекание болезни, — отметил нейробиолог Оскар Ханссон из Лундского университета.

Исследователи надеются, что этот тест после дополнительных улучшений и настроек существенно повлияет на диагностику болезни Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера — это нейродегенеративное заболевание, которое прогрессирует в медленном темпе и постепенно уничтожает клетки мозга.

Недавно ученые из Великобритании определить, что некоторые нейроны человеческого мозга умирают первыми или проявляют повышенную уязвимость к болезни Альцгеймера. Это открытие в будущем может помочь разработать методы лечения заболевания.

Источник: Nature Medicine