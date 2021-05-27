Все вакцины, включая вакцины от Covid-19, могут иметь побочные эффекты. В настоящее время во всем мире существует 15 вакцин против Covid-19, каждая из которых разрешена к применению как минимум в одной стране.

Наиболее частыми побочными эффектами после вакцинации Covid-19 являются усталость, жар, головные боли, ломота в теле, озноб, тошнота, диарея и боль в месте инъекции.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Центр по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) рекомендуют варианты лечения препаратами, отпускаемыми без рецепта, и домашние средства от побочных эффектов вакцины Covid-19.

Безрецептурные процедуры

Любой, кого беспокоят побочные эффекты вакцинации, может подумать, что им следует принимать безрецептурные лекарства перед вакцинацией, чтобы предотвратить любые побочные эффекты до того, как они возникнут. И хотя принятие мер по предотвращению симптомов — хорошая идея, здесь дело обстоит не так.

Лучше подождать и посмотреть, появятся ли какие-либо побочные эффекты, а затем лечить их индивидуально, а не гадать и заранее принимать несколько безрецептурных продуктов.

Итак, если человек испытывает мышечные боли, боли в месте инъекции, лихорадку или комбинацию этих проблем, ему может помочь следующее: ибупрофен, ацетаминофен или парацетамол, аспирин.

Домашние средства

Хороши для тех, кто предпочитает не принимать лекарства, отпускаемые без рецепта, или ищет дополнительные методы лечения, есть несколько методов ухода за собой, которые могут облегчить любые побочные эффекты вакцинации Covid-19.

При реакциях в месте инъекции, таких как боль или отек, используйте чистую прохладную влажную тряпку для мытья посуды, чтобы сделать компресс. Это также может помочь при болях в мышцах и суставах.

Чтобы уменьшить болезненность или скованность в руке, двигайте ею как можно больше. Это может показаться нелогичным и вызвать небольшой дискомфорт, но помогает предотвратить дальнейшую скованность, расслабляя больные мышцы.

Людям с ознобом и субфебрильной температурой следует пить много воды, чтобы избежать обезвоживания. Легкая одежда и многослойная одежда помогут предотвратить перегрев.

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Что такое Covid arm?

Это может быть побочным эффектом вакцинации Moderna Covid-19. Речь идет о красной пятнистой сыпи, которая может появиться вокруг места инъекции.

Хотя появление сыпи может настораживать, она не опасна для жизни. Если эта сыпь появляется и беспокоит вас, используйте прохладный компресс — либо прохладную чистую влажную тряпку, либо пакет со льдом, завернутый в полотенце.

Другой вариант — поговорить с фармацевтом, чтобы определить, будет ли безопасным прием антигистаминов, таких как дифенгидрамин. Антигистаминные препараты могут вызывать сонливость, поэтому человеку не следует садиться за руль, пока он не будет уверен в действии лекарства.

Сыпь обычно держится около 5 дней, но может длиться до 3 недель. Нет причин для беспокойства, если он развивается после и длится дольше, чем другие побочные эффекты вакцины.

Как долго длятся побочные эффекты?

Побочные эффекты вакцины Covid-19 должны длиться только в течение несколько дней. Если они длятся дольше, обратитесь к врачу.

Некоторые побочные эффекты, такие как жар, озноб и усталость, также являются симптомами Covid-19. Инфекцией SARS-CoV-2 можно заразиться непосредственно до или после вакцинации — до того, как у организма появится возможность вырабатывать нужные антитела и формировать иммунитет. Кроме того, хотя вакцины очень эффективны, они не гарантируют 100% защиту от вируса.

Важно помнить, что никакая вакцина не может вызвать Covid-19, потому что ни одна из них не содержит весь вирус SARS-CoV-2. Любой, кто заболевает Covid-19 после вакцинации, скорее всего, подвергся воздействию вируса до того, как смог выработать достаточный иммунитет.

Если побочные эффекты, напоминающие симптомы Covid-19, сохраняются, пройдите тест на Covid-19 и следуйте местным правилам самоизоляции.

Когда обратиться к врачу

Обратитесь к врачу, если какие-либо побочные эффекты значительно усилятся. Это может вызвать сильную болезненность, боль или покраснение в месте инъекции. Кроме того, обратитесь за профессиональной помощью, если побочные эффекты длятся дольше, чем несколько дней.

Любой, у кого может быть тяжелая аллергическая реакция на вакцину, должен позвонить в службу экстренной медицинской помощи или иным образом получить неотложную медицинскую помощь. Эта реакция может привести к анафилаксии и может включать затрудненное дыхание, закрытие горла, отек лица и крапивницу.

Анафилактические реакции на вакцину, как правило, возникают быстро. После введения дозы вакцины медицинский работник будет наблюдать за человеком в течение примерно 15-30 минут. Это необходимо для того, чтобы в случае возникновения аллергической реакции медики смогли оказать помощь.

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