PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

В США одобрили препарат против Covid-19, который защищает от осложнений

коронавірус

В США разрешили экстренное использование для лечения пациентов с Covid-19 препарата на основе моноклональных антител — Sotrovimab. Его разработали британская компания GlaxoSmithKline и американская Vir Biotechnology.

Об этом сообщило Управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA). Ранее препарат использовали для лечения легких и средних форм коронавируса у взрослых пациентов и подростков в возрасте от 12 лет и старше, вес которых превышает 40 кг.

Использование Sotrovimab запрещено для пациентов, которые госпитализированы с болезнью или нуждаются в кислородной терапии. Промежуточный анализ показал, что препарат привел к уменьшению общего количества госпитализаций или смерти на 85%.

Читайте
У кого меньше шансов заболеть Covid-19 - ученые

Он эффективен против штаммов Covid-19, которые выявили в Великобритании, Южной Африке, Бразилии, Калифорнии, Нью-Йорке и Индии.

Sotrovimab — препарат на основе одного типа моноклональных антител — клонированных молекул, вырабатываемых иммунной системой и способных связать и нейтрализовать возбудитель определенного заболевания.

Кроме того, если во время коронавируса у человека низкая сатурация и частое дыхание — это может свидетельствовать о повышенном риске смерти. Поэтому людей с такими признаками стоит госпитализировать.

Источник: FDA

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка