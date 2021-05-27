В США разрешили экстренное использование для лечения пациентов с Covid-19 препарата на основе моноклональных антител — Sotrovimab. Его разработали британская компания GlaxoSmithKline и американская Vir Biotechnology.

Об этом сообщило Управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA). Ранее препарат использовали для лечения легких и средних форм коронавируса у взрослых пациентов и подростков в возрасте от 12 лет и старше, вес которых превышает 40 кг.

Использование Sotrovimab запрещено для пациентов, которые госпитализированы с болезнью или нуждаются в кислородной терапии. Промежуточный анализ показал, что препарат привел к уменьшению общего количества госпитализаций или смерти на 85%.

Он эффективен против штаммов Covid-19, которые выявили в Великобритании, Южной Африке, Бразилии, Калифорнии, Нью-Йорке и Индии.

Sotrovimab — препарат на основе одного типа моноклональных антител — клонированных молекул, вырабатываемых иммунной системой и способных связать и нейтрализовать возбудитель определенного заболевания.

Кроме того, если во время коронавируса у человека низкая сатурация и частое дыхание — это может свидетельствовать о повышенном риске смерти. Поэтому людей с такими признаками стоит госпитализировать.

Источник: FDA