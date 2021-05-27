Вакцину от фармацевтической компании Johnson & Johnson планируют производить в Индии. Правительство имеет намерение использовать препарат внутри страны, поскольку ситуация с коронавирусом в Индии все так же нестабильна.

Министерству иностранных дел, а также Департаменту биотехнологии поручили работать над обеспечением вакцины Johnson & Johnson, которую будет производить компания Biological E для индийского рынка.

Правительство изучает все возможности для быстрого увеличения поставок препаратов для вакцинации во время разрушительной волны коронавируса.

Согласно соглашению, вакцины против коронавируса будут производиться в Индии при финансовой поддержке США и Японии, а Австралия внесет свой вклад в логистические аспекты.

Многие штаты отметили нехватку вакцин, их потребность увеличивается на фоне второй смертоносной волны. С начала кампании вакцинации в Индии получили прививку более 20 млн человек.

Еще несколько местных вакцин, в частности производства Biological E, Zydus Cadila и Gennova, находятся на стадии разработки.

Вакцинация в Украине

Украины обсудит с представителями США возможность получения вакцин от коронавируса. Джо Байден обнародовал план, согласно которому его администрация имеет намерение до конца июня отправить 80 млн доз вакцин в разные государства.

Президент Байден пообещал также предоставить 60 млн доз AstraZeneca и еще дополнительно до 20 млн препарата, среди которых будут Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson, применяемые в США.

Источник: The Print