По состоянию на утро четверга, 27 мая, в Украине выявили в целом 2 193 367 случаев коронавируса.
За последние сутки наличие вируса SARS-CoV-2 подтвердилось еще у 3 509 человек, из которых госпитализированы 1 402. Среди них — 193 ребенка и 82 медработника.
За минувшие сутки выздоровели почти 17 тыс. пациентов, летальных случаев — 183.
Всего за все время пандемии в Украине:
- выздоровели — 2 006 918 человек;
- летальных случаев — 50 076.
За последние сутки было проведено более 67 тыс. тестирований, в частности методом ПЦР — 29 280 и методом ИФА — 12 440.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.
Коронавирус в Украине
- м. Киев — 454 случая;
- Винницкая область — 76 случаев;
- Волынская область — 100 случаев;
- Днепропетровская область — 284 случая;
- Донецкая область — 132 случая;
- Житомирская область — 120 случаев;
- Закарпатская область — 30 случаев;
- Запорожская область — 187 случаев;
- Ивано-Франковская область — 71 случай;
- Киевская область — 194 случая;
- Кировоградская область — 33 случая;
- Луганская область — 59 случаев;
- Львовская область — 278 случаев;
- Николаевская область — 141 случай;
- Одесская область — 84 случая;
- Полтавская область — 111 случаев;
- Ровенская область — 163 случая;
- Сумская область — 81 случай;
- Тернопольская область — 79 случаев;
- Харьковская область — 233 случая;
- Херсонская область — 138 случаев;
- Хмельницкая область — 122 случая;
- Черкасская область — 91 случай;
- Черновицкая область — 89 случаев;
- Черниговская область — 159 случаев.
Ситуация с Covid-19
В Украине по состоянию на утро 26 мая 2021 года было зафиксировано 3 395 новых больных. 208 человек умерли, а почти 15 тыс. выздоровели.
Подробнее о статистике коронавируса за 26 мая читайте в материале Фактов ICTV.