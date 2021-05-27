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Факты / Lifestyle / Здоровье
Марія Степанюк |

В Украине 3 509 новых больных, выздоровели почти в пять раз больше

парни в масках

По состоянию на утро четверга, 27 мая, в Украине выявили в целом 2 193 367 случаев коронавируса.

За последние сутки наличие вируса SARS-CoV-2 подтвердилось еще у 3 509 человек, из которых госпитализированы 1 402. Среди них — 193 ребенка и 82 медработника.

За минувшие сутки выздоровели почти 17 тыс. пациентов, летальных случаев — 183.

Всего за все время пандемии в Украине:

  • выздоровели — 2 006 918 человек;
  • летальных случаев — 50 076.

За последние сутки было проведено более 67 тыс. тестирований, в частности методом ПЦР — 29 280 и методом ИФА — 12 440.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.

Коронавирус в Украине

  • м. Киев — 454 случая;
  • Винницкая область — 76 случаев;
  • Волынская область — 100 случаев;
  • Днепропетровская область — 284 случая;
  • Донецкая область — 132 случая;
  • Житомирская область — 120 случаев;
  • Закарпатская область — 30 случаев;
  • Запорожская область — 187 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 71 случай;
  • Киевская область — 194 случая;
  • Кировоградская область — 33 случая;
  • Луганская область — 59 случаев;
  • Львовская область — 278 случаев;
  • Николаевская область — 141 случай;
  • Одесская область — 84 случая;
  • Полтавская область — 111 случаев;
  • Ровенская область — 163 случая;
  • Сумская область — 81 случай;
  • Тернопольская область — 79 случаев;
  • Харьковская область — 233 случая;
  • Херсонская область — 138 случаев;
  • Хмельницкая область — 122 случая;
  • Черкасская область — 91 случай;
  • Черновицкая область — 89 случаев;
  • Черниговская область — 159 случаев.

статистика коронавирус 27 мая

Ситуация с Covid-19

В Украине по состоянию на утро 26 мая 2021 года было зафиксировано 3 395 новых больных. 208 человек умерли, а почти 15 тыс. выздоровели.

Подробнее о статистике коронавируса за 26 мая читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Unsplash

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