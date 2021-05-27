По состоянию на утро четверга, 27 мая, в Украине выявили в целом 2 193 367 случаев коронавируса.

За последние сутки наличие вируса SARS-CoV-2 подтвердилось еще у 3 509 человек, из которых госпитализированы 1 402. Среди них — 193 ребенка и 82 медработника.

За минувшие сутки выздоровели почти 17 тыс. пациентов, летальных случаев — 183.

Всего за все время пандемии в Украине:

выздоровели — 2 006 918 человек;

летальных случаев — 50 076.

За последние сутки было проведено более 67 тыс. тестирований, в частности методом ПЦР — 29 280 и методом ИФА — 12 440.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.

Коронавирус в Украине

м. Киев — 454 случая;

Винницкая область — 76 случаев;

Волынская область — 100 случаев;

Днепропетровская область — 284 случая;

Донецкая область — 132 случая;

Житомирская область — 120 случаев;

Закарпатская область — 30 случаев;

Запорожская область — 187 случаев;

Ивано-Франковская область — 71 случай;

Киевская область — 194 случая;

Кировоградская область — 33 случая;

Луганская область — 59 случаев;

Львовская область — 278 случаев;

Николаевская область — 141 случай;

Одесская область — 84 случая;

Полтавская область — 111 случаев;

Ровенская область — 163 случая;

Сумская область — 81 случай;

Тернопольская область — 79 случаев;

Харьковская область — 233 случая;

Херсонская область — 138 случаев;

Хмельницкая область — 122 случая;

Черкасская область — 91 случай;

Черновицкая область — 89 случаев;

Черниговская область — 159 случаев.

Ситуация с Covid-19

В Украине по состоянию на утро 26 мая 2021 года было зафиксировано 3 395 новых больных. 208 человек умерли, а почти 15 тыс. выздоровели.

Подробнее о статистике коронавируса за 26 мая читайте в материале Фактов ICTV.