В Украину привезли 500 доз вакцины Janssen против коронавируса производства Johnson&Johnson для вакцинации работников компании из США.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения в комментарии одному из изданий. Эта вакцина не зарегистрирована для использования в Украине.

В министерстве отметили, что работникам компании нужно сделать прививку препаратом, который сертифицирован в США, из-за особенностей работы.

— 500 доз этой вакцины было завезено на территорию нашего государства в соответствии с утвержденным порядком ввоза незарегистрированных лекарственных средств, стандартных образцов, реагентов исключительно для вакцинации работников частной компании, которая оплатила ее стоимость, организовала доставку и обеспечила соблюдение температурного режима, — говорят в пресс-службе.

Сотрудники компании работают на Аляске в сфере рыболовства, поэтому прививка сертифицированной в США вакциной является требованием въезда на территорию Соединенных Штатов Америки. Компания предоставила все необходимые документы, которые определены порядком.

По состоянию на 27 мая 224 украинца получили прививку вакциной Janssen.

Вакцинация в Украине

В Украине первую дозу вакцины против Covid-19 уже получили 992 189 человек, обе дозы, необходимых для иммунизации, получили 107 524 человека.

26 мая сделана 15 131 прививка: одну дозу получили 4 998 человек, полностью иммунизированы – 10 133 человека.

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