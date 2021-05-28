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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Почему у некоторых людей во время Covid-19 возникают осложнения с сердцем — исследование

серцевий напад

Люди с генетически высоким уровнем холестерина, сердечными заболеваниями, инфицированные коронавирусом, имели больше сердечных приступов. Об этом свидетельствует исследование фонда FH Foundation.

Ученые подтвердили, что Covid-19 увеличивает частоту сердечных приступов у людей с установленным атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием (ASCVD).

Фонд привлек в исследование 55 412 462 человека, разделив их на шесть сопоставимых групп. Результаты анализа добровольцев свидетельствуют о том, что частота сердечных приступов была самой высокой у людей с коронавирусом и наличием диагностированного генетически высокого уровня холестерина, который называется семейной гиперхолестеринемией.

— Результаты важны, потому что эти цифры указывают на важность понимания того, есть ли у людей основное сердечно-сосудистое заболевание или генетический высокий уровень холестерина при лечении вируса, — отметила автор исследования, главный технический директор FH Foundation Келли Майерс.

Ученые убеждены, что результаты исследования имеют важное значение для людей с семейной гиперхолестеринемией, которые инфицировались Covid-19. Ведь именно у них наблюдали высокие показатели сердечного приступа.

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Семейная гиперхолестеринемия — распространенное генетическое заболевание, которое увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний до 20 раз из-за повышения уровня холестерина липопротеинов низкой плотности.

Кроме того, ученые из Ирландии выяснили, что в большей степени тяжелая форма Covid-19 может угрожать людям с хроническими заболеваниями сердца, невралгическими заболеваниями, хроническими заболеваниями почек и онкологическими заболеваниями.

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