На фоне других инфекций среди пациентов с Covid-19 в Индии регистрируются случаи мукормикоза (черного грибка) — редкого опасного для жизни заболевания. Тысячи случаев зарегистрированы со всех штатах.

Медики и ученые сейчас ломают голову, почему черный грибок стал распространяться в Индии, и как с ним бороться дальше.

Анализ ситуации показал, что при лечении Covid-19 используются антибиотики, стероиды, иммунодепрессанты.

— Однако использование стероидов может повысить уровень сахара в крови у пациентов с Covid-19, страдающих диабетом, — говорит Филип Мэтью, врач-консультант по общественному здравоохранению и докторант Каролинского института в Стокгольме.

К тому же в некоторых местах Индии без каких-либо конкретных показаний назначают антибиотики, тем самым уничтожая нормальную бактериальную флору в носу и дыхательных путях. Это позволяет инвазивным видам грибов и патогенным бактериям расти в организме человека.

— Имеются достаточные доказательства того, что чрезмерное использование добавок цинка в качестве усилителя иммунитета у пациентов с Covid-19 также может увеличить риск мукормикоза, — добавил Мэтью. — Некоторые исследования также показали, что Covid-19 и сам по себе является фактором риска этой грибковой инфекции.

Чаще всего болезнь поражает пазухи носа и легкие. Из носовых пазух инфекция может распространяться на глаза и мозг, что делает ее потенциально опасной. Уровень смертности может достигать 50 процентов у пациентов с запущенным заболеванием.

Даже среди выживших значительная часть может потерять глаз или некоторые нервно-мышечные функции. Поэтому раннее выявление и эффективное лечение становятся чрезвычайно важными.

Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, нужно студентов-медиков учить правильному использованию лекарств и опасностям, связанным с нерациональными рецептами. Набор навыков поставщиков медицинских услуг, особенно врачей общей практики, работающих в малых городах и сельской местности, следует повышать посредством систематического обучения и наращивания потенциала.

— Кроме того, необходимо ужесточить систему регулирования розничных аптек, чтобы сильнодействующие лекарства, такие как стероиды и антибиотики, не отпускались без действующего рецепта, — считает Филип Мэтью.

Мы не можем позволить себе, чтобы еще одна ошибка диктовала нам условия.

На первых этапах борьбы с коронавирусом врачи широко использовали антибиотики, но потом от этого отказались из-за неэффективности такого лечения.

Источник: Moneycontrol