По состоянию на утро 28 мая в Киеве зафиксировали еще 384 случая коронавируса. За весь период пандемии в столице зарегистрировали 205 901 Covid-случай.

За минувший день в городе умерло от болезни 15 киевлян, в общем — 5 070.

В свою очередь выздоровели 4 180 украинцев, в общем — 161 908.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: