По состоянию на утро 28 мая в Киеве зафиксировали еще 384 случая коронавируса. За весь период пандемии в столице зарегистрировали 205 901 Covid-случай.
За минувший день в городе умерло от болезни 15 киевлян, в общем — 5 070.
В свою очередь выздоровели 4 180 украинцев, в общем — 161 908.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.