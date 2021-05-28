28 мая — День менструальной гигиены. Дата, цель которой привлечь внимание к важности этого природного проявления женского здоровья.

Результаты социальных исследований по этой деликатной тем теме несколько обескураживают: 48% женщин чувствуют себя неловко во время менструации, 42% — испытывают стыд, 73% — скрывают прокладки, тампоны или другие гигиенические средства, когда идут в уборную. И это при том, что у 99% женщин есть менструация.

Что такое менструация? Это, прежде всего, тот самый биологический процесс, благодаря которому мы появляемся на свет.

— Боль, слабость, тошноту во время цикла менструации может чувствовать большинство женщин. Впрочем, в случаях, когда эта боль становится выраженной и усиливается с каждым месяцем, это может свидетельствовать о наличии заболеваний, — рассказывает семейный врач поликлиники Оболонского района Киева Людмила Сердюк.

Невежество относительно менструальной гигиены может обходиться очень дорого, приводя к стрессу и стыду, влияющих на психическое здоровье, а также способствовать ранней и нежелательной беременности. И это уже не говоря о высоком риске инфицирования половых органов.

По словам Людмилы Сердюк, менструация — не болезненное состояние, которое заставляет отказываться от физической активности. Наоборот, легкие упражнения, йога, ходьба помогут не только чувствовать себя лучше, но и уменьшить боли менструального цикла.

Однако если боль очень сильная, выделения очень обильные, или врач не рекомендовал вам физическую активность — спорт на время менструации стоит отложить.

Что же касается питания, то в этот период женщинам рекомендуется употреблять продукты с содержанием железа, чтобы восстановить его потерю из-за кровотечения. Красное мясо, чечевица, крупы, бобовые, орехи, рыба, фрукты, зеленые листовые овощи, содержащие калий и магний, полезны для лучшего сна и предупреждения стресса.

Менструация очень важный показатель женского здоровья. Нарушение менструального цикла приводят к слабости, нежеланию учиться или работать, изменению в настроении, а иногда — и к депрессии. У молодых женщин такие проблемы, как нерегулярная и болезненная менструация вызывают особую тревогу.

Не оставайтесь наедине с этими явлениями. Контроль вашего менструального цикла поможет узнать, что для вас нормально, а что нет. Обратитесь за помощью или проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть вопросы или проблемы.

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