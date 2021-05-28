Людей, записались на прививку против коронавируса в приложении Дія, или через контакт-центр Минздрава, будут приглашать в центры вакцинации в Киеве, Одессе и Львове по телефону.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Людям самостоятельно нельзя выбрать вакцину, которой будет осуществлена прививка. Приоритет в очереди будет предоставляться пожилым людям.

— Прививки будут делать только тем, кого на вакцинацию предварительно пригласили телефонным звонком. Выбирать вакцину в массовых центрах вакцинации нельзя. Будет доступна та вакцина, которая есть в наличии в Украине. С 29 мая будут использовать вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech, — отметили в Минздраве.

В министерстве добавили, что пилотные центры открывают, чтобы отработать алгоритм массовой вакцинации в больших помещениях. Когда Украина получит больше вакцин, такие центры будут открывать и в других крупных городах.

29 мая 2021 года в Украине открываются первые пилотные центры массовой вакцинации населения против Covid-19 в трех городах: Киеве (на базе Международного выставочного центра), Львове (на базе стадиона Арена Львов) и Одессе (на базе стадиона Одесской юридической академии).

ЦВН хотят открыть для того, чтобы обеспечить способность проводить прививку сейчас и в будущем, создавая своевременный доступ к вакцинам против Covid-19 для как можно большего количества взрослого населения Украины.

Фото: КГГА