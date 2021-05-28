Япония продлевает чрезвычайное положение в связи с Covid-19 в Токио и других районах еще на 20 дней, поскольку растет количество призывов отменить Олимпийские игры в Токио.

По словам премьер-министра Есихиде Суга, заболеваемость в стране остается высокой, а медицинские учреждения в Осаке, наиболее пострадавшем районе на западе Японии, по-прежнему перегружены. И это при том, что до мирового спортивного форума, который должен открыться 23 июля, осталось чуть больше 50 дней.

Текущее чрезвычайное положение в столице и восьми других мегаполисах должно было закончиться в следующий понедельник, 31 мая, но больницы в некоторых районах все еще переполнены пациентами с Covid-19, а случаи тяжелых осложнений после Covid-19 недавно достигли нового максимума.

Кроме того, организаторы Олимпийских игр должны решить, допускать ли вообще каких-либо болельщиков после того, как несколько месяцев назад они запретили иностранным зрителям присутствовать на трибунах стадионов.

Япония задерживает вакцинацию из-за бюрократических и плановых ошибок. Только 2,3% населения полностью вакцинированы. Текущий этап, нацеленный на пожилых людей, вряд ли удастся завершить до начала игр.

Тем не менее, г-н Суга и его правительство полны решимости провести Олимпийские игры. Международный олимпийский комитет также заявил, что игры состоятся, даже если в принимающем городе Токио будут приняты чрезвычайные меры.

Читайте также о том, почему Олимпиада в Токио может породит новый штамм Covid-19.

Источник: Аbc