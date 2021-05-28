За все время пандемии в мире уже зафиксировали 169,7 млн случаев коронавируса. Лидерами по количеству новых случаев в сутки являются Индия (более 179 тыс.), Бразилия (более 66 тыс.) и Аргентина (более 41 тыс.).

За прошлые сутки от осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли более 11 тыс. людей, а выздоровели за все время – 151 млн. Сейчас в мире более 14 млн активных случаев заболевания, из них более 97 тыс. – в критическом состоянии.

Главные новости о коронавирусе за 28 мая в Украине и мире — читайте на Фактах ICTV.

Коронавирус в Украине

В Украине ситуация с коронавирусом улучшилась. За сутки подтвердили 3 306 новых случаев. Однако от осложнений, которые вызывает Covid-19, продолжают умирать люди — 156 пациентов за сутки. В то же время выздоровели — 13 298 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (280), Львовской (251) и Донецкой (228) областях.

Коронавирус в мире

Лидерами по количеству новых случаев в сутки являются Индия (более 179 тыс.), Бразилия (более 66 тыс.) и Аргентина (более 41 тыс.). Среди стран мира Украина занимает 24 место по количеству новых инфицирований, среди стран Европы – седьмую позицию, а по суточной смертности – третье.

В Японии разрешили использовать вакцину против коронавируса производства Pfizer/BioNTech для детей от 12 лет.

В Чехии ослабляют карантинные ограничения. Так, с 31 мая в стране рестораны и другие заведения общественного питания смогут снова принимать посетителей в помещениях. Посетители должны иметь при себе подтверждение о негативном тесте на коронавирус, или же подтверждение о вакцинации.

Румыния разрешила проведение массовых мероприятий с 1 июня, но при условии, если все участники будут вакцинированы против коронавируса.

Правительство Хорватии с 28 мая ослабило карантин и разрешило ресторанам принимать посетителей в закрытых помещениях и отменило запрет на продажу алкоголя ночью.

Вакцинация в Украине

В Украине с 24 февраля первую дозу вакцины против коронавируса получили 999 072 человека, получившие обе дозы и полностью иммунизированы — 116 934 человека.

С начала вакцинальной кампании в Украине сделано 1 116 006 уколов вакциной. 27 мая 16 293 человека привиты против Covid-19: одну дозу получили 6 883 человека, полностью иммунизированы – 9 410 человек.

В субботу, 29 мая, на территории Национального комплекса Экспоцентр Украины (ВДНХ) в Киеве начнет действовать центр вакцинации от коронавируса. Также еще два центра вакцинации заработают во Львове и Одессе.