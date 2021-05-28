В течение ближайших 5-7 лет в мире появится новый вирус, который может быть опаснее нынешнего Covid-19.

Об этом сообщила инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская в эфире одного из каналов. По ее словам, возбудители сильно изменились и человечество уже не может с ними справляться, из-за того, что нет эффективных средств для борьбы.

— Понимаете, есть пандемические циклы. Это циклический процесс. Помните, какие в Средние века были эпидемии? Мы думаем, что все это в прошлом, но нет — ничего подобного, — отметила врач.

Она утверждает, что вакцинация — самый эффективный метод борьбы с эпидемиями, но даже этого недостаточно. Ведь в ближайшей перспективе нет препаратов, которые смогут бороться с вирусом.

Голубовская добавила, что есть средства, которые сейчас исследуются, однако они не специфичны и могут применяться для лечения многих РНК-вирусов.

— Из-за этого, к сожалению, будут погибать люди, будут всплески заболевания. Поэтому мы должны быть готовыми, — подчеркнула она.

Недавно во Всемирной организации здравоохранения также предупредили, что в мире может появиться новый смертельный вирус. Это связано с тем, что Covid-19 постоянно мутирует. И хотя ранее в ВОЗ утверждали, что появление нового вируса трудно спрогнозировать, то уже сейчас появились индийский, южноафриканский и британский штаммы Covid-19.

Источник: Апостроф TV