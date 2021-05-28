Степень риска заражения Covid-19 на шоу и концертах, предполагающих массовое скопление зрителей, взялись оценить французские ученые учебного госпиталя Assistance publique-Hôpitaux de Paris при Парижском университете.

Клиническое исследование будет проведено завтра, 29 мая, на выступлении популярной группы Indochine в закрытом спортивном комплексе Парижа AccorHotels Arena.

Предполагается присутствие 5 000 участников эксперимента. Все они будут в масках, но не ограничены требованием соблюдения социальной дистанции.

— Вместе с профессионалами индустрии развлечений мы хотим убедиться, что нет риска заразиться Covid-19, если собрать столько людей в закрытом пространстве, — отметили авторы исследования.

Они подчеркнули, что концерт будет проводится под строгим контролем. Для всех участников это мероприятие будет бесплатным, но прежде они должны пройти три теста. Первый — антигенный, за 72 часа до концерта. Второй — образец слюны, который будет взят в день концерта, то есть в субботу. Третий будет сделан самими участниками дома через семь дней после концерта, чтобы проверить, было ли заражение или нет.

Предварительные результаты исследования ожидаются в конце июня.

Напомним, подобные концерты-эксперименты уже проводились и в других странах. К примеру, в марте на концерте в Барселоне во Дворце Сан-Жорди выступила популярная испанская группа Love of Lesbian. Тогда медики не обнаружили массовых случаев инфицирования.

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Источник: Franceinter

Фото: Giphy