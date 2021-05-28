Словакия передала детской больницы Охматдет в Киеве средства защиты от коронавируса на сумму €195 тыс. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Гегер во время пресс-конференции 28 мая.

— С нашей стороны можете быть уверены относительно помощи Украине одолеть Covid-19. Сегодня позвольте передать сертификат о предоставлении защитных средств размером €195 тыс. детской больнице Охматдет, — отметил он.

Также он отметил, что Словакия долгосрочно передает гуманитарную помощь Украине и будет делать это и в дальнейшем.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в стране работают над созданием цифрового Национального Covid-сертификата.

— Важным является обеспечение его совместимости с соответствующим сертификатом в ЕС и ВОЗ. Необходимо также наше взаимодействие с ЕС по созданию правовой базы внедрения и взаимного признания этих сертификатов. Надеемся, Словакия также будет способствовать взаимному признанию цифровых сертификатов и созданию механизма упрощенного пересечения границ со странами ЕС в условиях пандемии, — добавил он.

В Украине запуск цифровых сертификатов запланирован на начало июля. Кроме того, Европейский Союз сейчас находится на финальной стадии согласования паспорта. Наличие документа будет необходимым условием для путешествий по Европе.

Фото: Кабмин