Украина вошла в тройку стран Европы по суточной смертности от коронавируса. Так, за сутки в стране умерло 183 человека.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers. Лидерами по количеству новых случаев в сутки являются Индия (более 179 тыс.), Бразилия (более 66 тыс.) и Аргентина (более 41 тыс.).

Среди стран мира Украина занимает 24 место по количеству новых инфицирований, среди стран Европы – седьмую позицию, а по суточной смертности – третье.

Всего в мире за сутки зафиксировали 537 тыс. новых случаев Covid-19. От осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли более 11 тыс. людей, а выздоровел за все время — 151 млн.

Сейчас в мире более чем 14 млн активных случаев заболевания, из них более 97 тыс. — в критическом состоянии.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 28 мая в Украине улучшилась ситуация с коронавирусом. За сутки зафиксировали 3 306 новых случаев.

За сутки умерли 156 человек, а выздоровели — 13 298. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (280), Львовской (251) и Донецкой (228) областях.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.