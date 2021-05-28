По состоянию на 28 мая 2021 года коронавирус в Украине подтвердили у 2 196 673 человек. Эпидситуация в стране немного улучшилась, за сутки — 3 306 новых случаев.
Среди них — 169 детей и 77 медработников.
Всего в Украине 50 232 человека умерли от вируса, за день — 156 летальных случаев. В то же время выздороветь удалось 2 020 216 людям, за сутки — 13 298.
За время пандемии в Украине провели 10 131 355 тестов методом ПЦР, за последние 24 часа — 25 454.
Коронавирус в регионах
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (280), Львовской (251) и Донецкой (228) областях.
Статистика:
- Винницкая область — 63 случая;
- Волынская область — 104 случая;
- Днепропетровская область — 280 случаев;
- Донецкая область — 228 случаев;
- Житомирская область — 74 случая;
- Закарпатская область — 38 случаев;
- Запорожская область — 195 случаев;
- Ивано-Франковская область — 51 случай;
- Киевская область — 221 случай;
- Кировоградская область — 47 случаев;
- Луганская область — 46 случаев;
- Львовская область — 251 случай;
- Николаевская область — 154 случая;
- Одесская область — 114 случаев;
- Полтавская область — 78 случаев;
- Ровенская область — 177 случаев;
- Сумская область — 98 случаев;
- Тернопольская область — 77 случаев;
- Харьковская область — 191 случай;
- Херсонская область — 69 случаев;
- Хмельницкая область — 106 случаев;
- Черкасская область — 135 случаев;
- Черновицкая область — 68 случаев;
- Черниговская область — 57 случаев.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро четверга, 27 мая 2021 года, в Украине выявили в целом 2 193 367 случаев коронавируса.
За последние сутки наличие вируса подтвердилось еще у 3 509 человек.
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