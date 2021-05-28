По состоянию на 28 мая 2021 года коронавирус в Украине подтвердили у 2 196 673 человек. Эпидситуация в стране немного улучшилась, за сутки — 3 306 новых случаев.

Среди них — 169 детей и 77 медработников.

Всего в Украине 50 232 человека умерли от вируса, за день — 156 летальных случаев. В то же время выздороветь удалось 2 020 216 людям, за сутки — 13 298.

За время пандемии в Украине провели 10 131 355 тестов методом ПЦР, за последние 24 часа — 25 454.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (280), Львовской (251) и Донецкой (228) областях.

Статистика:

Винницкая область — 63 случая;

Волынская область — 104 случая;

Днепропетровская область — 280 случаев;

Донецкая область — 228 случаев;

Житомирская область — 74 случая;

Закарпатская область — 38 случаев;

Запорожская область — 195 случаев;

Ивано-Франковская область — 51 случай;

Киевская область — 221 случай;

Кировоградская область — 47 случаев;

Луганская область — 46 случаев;

Львовская область — 251 случай;

Николаевская область — 154 случая;

Одесская область — 114 случаев;

Полтавская область — 78 случаев;

Ровенская область — 177 случаев;

Сумская область — 98 случаев;

Тернопольская область — 77 случаев;

Харьковская область — 191 случай;

Херсонская область — 69 случаев;

Хмельницкая область — 106 случаев;

Черкасская область — 135 случаев;

Черновицкая область — 68 случаев;

Черниговская область — 57 случаев.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро четверга, 27 мая 2021 года, в Украине выявили в целом 2 193 367 случаев коронавируса.

За последние сутки наличие вируса подтвердилось еще у 3 509 человек.

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