Американская лаборатория интернет-аптеки Valisure LLC обнаружила бензол в 78 солнцезащитных кремах и средствах по уходу после загара.

В рамках этого проекта компания протестировала почти 300 брендов солнцезащитных средств, продаваемых 69 компаниями.

Интернет-аптечная компания подала петицию в Агенство по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) с требованием ввести более строгие правила в отношении присутствия бензола в солнцезащитных средствах.

В частности, запретить любое количество бензола в солнцезащитных кремах и средствах по уходу после загара и отозвать те, которые уже были проданы с измеримыми уровнями бензола.

Бензол — жидкий углеводород, который обычно содержится в нефти, сигаретном дыме и каменноугольной смоле. В течение многих лет он использовался в качестве растворителя в широком спектре продуктов. Также было обнаружено, что он вызывает рак, особенно лейкоз.

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