В Ужгороде уменьшилось количество больных Covid-19, поэтому решено с июня закрыть отделение, где лечили пациентов с тяжелым течением болезни. Об этом сообщил директор КНП Центральная городская клиническая больница Ужгородского городского совета Иван Курах.

Он отметил, что сейчас из 190 коек заняты всего 10. Реаниматологи, которые работали в отделении, перейдут в отделение неотложной помощи, перепрофилированные отделения вернутся к привычной работе.

Людям, которые уже перенесли коронавирусную болезнь, не стоит откладывать вакцинацию более чем на три месяца, советуют эксперты. Принимать какие-то лекарства перед вакцинацией не требуется.

Источник: Пресс-служба городского совета Ужгорода.