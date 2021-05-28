Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

В больнице Ужгорода закроют Covid-отделение — горсовет

реанимация

В Ужгороде уменьшилось количество больных Covid-19, поэтому решено с июня закрыть отделение, где лечили пациентов с тяжелым течением болезни. Об этом сообщил директор КНП Центральная городская клиническая больница Ужгородского городского совета Иван Курах.

Он отметил, что сейчас из 190 коек заняты всего 10. Реаниматологи, которые работали в отделении, перейдут в отделение неотложной помощи, перепрофилированные отделения вернутся к привычной работе.

Читайте
Что делать при побочных эффектах от Covid-вакцины

Людям, которые уже перенесли коронавирусную болезнь, не стоит откладывать вакцинацию более чем на три месяца, советуют эксперты. Принимать какие-то лекарства перед вакцинацией не требуется.

Источник: Пресс-служба городского совета Ужгорода.

Фото: Pixabay

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка