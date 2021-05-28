В Одессе в эти выходные откроют центр вакцинации против коронавируса. Он будет действовать с 30 мая на стадионе Национального университета Одесская юридическая академия.

Об этом сообщил Одесский областной центр общественного здоровья в социальных сетях. Центр вакцинации можно найти по адресу Фонтанская дорога, 23.

— Прививку вакциной CoronaVac будут получать люди в возрасте 60 лет и старше, зарегистрированные в листе ожидания на портале или в приложении Дія. Все они предварительно получат звонок из пункта прививки и будут приглашены на вакцинацию на конкретное время, — отметили в центре общественного здоровья.

Центр вакцинации будет работать с 09.00 до 17.00. В Минздраве ожидают за день делать от 250 до 300 прививок.

В Киеве также откроют центр вакцинации от Covid-19 на территории Национального комплекса Экспоцентр Украины. 29 мая прививки смогут получить граждане, которые записались на вакцинацию в приложении Дія.

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий недавно сообщил, что во Львове тоже будет такой центр на футбольном стадионе Арена Львов. ЦВН хотят открыть для того, чтобы обеспечить способность проводить прививку сейчас и в будущем, создавая своевременный доступ к вакцинам против Covid-19 для как можно большего количества взрослого населения Украины.

Источник: Одесский областной центр общественного здоровья