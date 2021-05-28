На 28 мая количество привитых первой дозой вакцины от Covid-19 в Украине составляет почти миллион человек. Две дозы получили около 117 000 человек. Общее количество привитых — более 1,1 миллиона.

— За последние сутки привито против Covid-19 16 293 человека. Одну дозу получили 6 883 человека, полностью иммунизированы — 9410, — сообщили в Минздраве.

Больше всего привитых за сутки в г. Николаев — 935, меньше всего в Сумской области — 1. В течение суток работали 254 мобильных бригады, 1485 пунктов прививки.

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В лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 595 635 человек.

Между тем, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская прогнозирует появление нового вируса. По ее словам, возбудители сильно изменились и человечество уже не может с ними справляться, потому, что нет эффективных средств для борьбы