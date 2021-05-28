В Японии разрешили вакцину Pfizer/BioNTech для детей от 12 лет

В Японии хотят разрешить вакцинировать от коронавируса около 4 миллионов детей в возрасте от 12 до 15 лет уже с 31 мая.

Об этом заявил министр здравоохранения Японии Норихиса Тамура. 28 мая коллегия Министерства здравоохранения рекомендовала смягчить возрастное ограничение.

Министр заявил, что решение вступит в силу после того, как правительство внесет изменения в экстренное использование вакцины.

— Я хочу, чтобы детям делали прививки как можно быстрее, поэтому я хотел бы попросить органы местного самоуправления упорядочить систему для этого, — отметил он.

Это решение в министерстве приняли после того, как 10 мая Американская администрация по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) снизила минимальный возраст для вакцинации против коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech.

Недавно в Канаде разрешили прививать детей в возрастном диапазоне 12-15 лет веществом Pfizer/BioNTech. После третьей фазы испытаний в Минздраве пришли к выводу, что эта вакцина безопасна и эффективна для этой возрастной группы. Первоначально вакцина Pfizer была разрешена для прививки людей в возрасте от 16 лет.

Источник: Japantimes