Вакцина от коронавируса CoronaVac — все, что известно о препарате

Эффективность вакцины компании Sinovac Biotech разнится.

Во время испытания в Индонезии вещество продемонстрировало эффективность в борьбе с вирусом на уровне 65%. В исследовании принимали участие 1 620 человек. По мнению специалистов, этого недостаточно для того, чтобы делать выводы о свойствах вакцины.

Массовое исследование вакцины Sinovac проходило в Бразилии. Исследование провел Институт Бутантан с участием 13 тыс. добровольцев. Общая эффективность вакцины составляет 50,38%, хотя бразильские исследователи сообщали о более высокой эффективности этой вакцины — 78%.

В начале марта в Турции успешно завершилась третья фаза клинических испытаний вакцины CoronaVac. Окончательная эффективность сыворотки составила 83,5%. На финальном этапе испытаний вакцины приняли участие более 10 тыс. человек.

В то же время использование этой вакцины предупреждает тяжелые формы болезни и госпитализации в 100% случаев.

Точных данных о побочных эффектах от вакцины Sinovac пока нет. По словам ученых, исследовавших вакцину, самым частим побочным эффектом от инъекции препаратом Sinovac была локальная боль в месте укола, головная боль, усталость, также возможна аллергическая реакция.