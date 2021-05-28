Как похудеть за неделю на 5 килограмм — ДИЕТЫ

Успеете ли вы похудеть за неделю, не голодая и не выматываясь на тренировках? Смена рациона питания порой творит чудеса. Перед началом диеты желательно проконсультироваться с врачом.

У вас есть цель – сбросить, например, 5 килограммов, и вы хотите знать, как похудеть за неделю только за счет диеты? Для этого подходит система питания с высоким содержанием белка или жира, и сниженным содержанием углеводов.

Смена традиционных пропорций питательных веществ помогает похудеть без чувства голода.

Важно найти свое меню, которое сработает именно для вас. Мы подготовили 5 самых эффективных диет для похудения.

Кому нежелательно самостоятельно худеть на диете

Люди с нарушением функции почек, заболеваниями обмена веществ (сахарный диабет, подагра), патологией желудка и кишечника, пищеварительных желез. Также не рекомендуются какие-либо ограничения в питании людям младше 18 лет без назначения врача.

Как похудеть за неделю на 5 килограмм, продолжая есть

В норме рацион содержит около 15% белка, 20-30% жира и до 60% углеводов. Это соотношение помогает поддерживать достаточную калорийность и питательную ценность. Если вы хотите похудеть без чувства голода, объем потребляемой пищи должен примерно соответствовать привычному, но соотношение веществ меняется в пользу белка. На такой диете процент белка может доходить до 60 (БЖУ – 55%, 15%, 20%). На кетодиете соотношение БЖУ меняется в пользу жиров (БЖУ – 30%, 60%, 10%). Она не всем подходит для быстрого похудения, так как не всем можно резко увеличивать количество жира в меню.

Можно ли вносить изменения в диету на свой вкус

Вы в любой момент можете добавить или убрать что-то из рациона, отдавая себе отчет в том, что это может изменить результат диеты. Например, вы успеете похудеть за неделю не на 5 килограммов, а на три. Тем не менее, часто физический комфорт и психологическое спокойствие перевешивают, и при необходимости диету можно продлить еще на 5-7 дней и добиться необходимого результата. На сколько можно похудеть за неделю при коррекции меню под себя, зависит от многих параметров.

Низкоуглеводная диета на кефире

Диета на кефире поможет не только бороться с лишним весом, но и улучшит состояние кожи и слизистых оболочек. Кроме легкоусвояемого молочного белка кефир содержит микроэлементы, витамины, полезную флору.

Эта диета не подойдет людям с повышенной секреторной активностью желудка.

Меню на неделю

Завтрак, ланч и полдник каждый день одинаковые:

Завтрак: 200 мл кефира, 30 г подсушенного хлеба

Ланч: 125 мл несладкого йогурта

Обед: по меню для соответствующего дня

Полдник: йогурт, 125 мл

Ужин: по меню для соответствующего дня

Понедельник

Обед: два вареных яйца, порция салата из капусты с растительным маслом, 200 мл томатного сока (можно убрать).

два вареных яйца, порция салата из капусты с растительным маслом, 200 мл томатного сока (можно убрать). Ужин: 300 г нежирной белой рыбы, приготовленной на пару или в небольшом количестве растительного масла на гриле, 200 мл кефира.

Вторник

Обед: 300 г нежирной белой рыбы, приготовленной на пару или в небольшом количестве растительного масла на гриле, 200 г овощного салата.

300 г нежирной белой рыбы, приготовленной на пару или в небольшом количестве растительного масла на гриле, 200 г овощного салата. Ужин: 100 г отварной говядины, 200 мл кефира.

Среда

Обед: один тушеный на растительном масле кабачок среднего размера.

один тушеный на растительном масле кабачок среднего размера. Ужин: два вареных яйца, 150 г отварной говядины, 200 мл кефира.

Четверг

Обед: 200 г свежей моркови, измельченной на терке и заправленной растительным маслом, 20 граммов твердого сыра.

200 г свежей моркови, измельченной на терке и заправленной растительным маслом, 20 граммов твердого сыра. Ужин: 200 мл кефира, банан.

Пятница

Обед: 200 граммов нежирной рыбы тушеной или отварной, 200 мл кефира.

200 граммов нежирной рыбы тушеной или отварной, 200 мл кефира. Ужин: измельченная на терке тушенная на растительном масле морковь 200 г, один апельсин.

Суббота

Обед: 200 г куриного филе отварного или приготовленного на гриле с подсолнечным маслом, свежая морковь, измельченная на терке с соком лимона.

200 г куриного филе отварного или приготовленного на гриле с подсолнечным маслом, свежая морковь, измельченная на терке с соком лимона. Ужин: два вареных яйца, 200 мл кефира.

Воскресенье

Обед: 200 г отварной говядины, 1 апельсин, 200 г тушеной моркови.

200 г отварной говядины, 1 апельсин, 200 г тушеной моркови. Ужин: 1 банан, 200 мл кефира.

Кефирно-томатная диета

Несмотря на бедность рациона, меню получается сбалансированным, диета переносится очень хорошо и дает быстрый результат. Меню на каждый день одинаковое.

Завтрак. Очищенные от кожуры помидоры 4 штуки или 200 граммов с растительным маслом и солью, 250 мл кефира 1%, 200 граммов куриного филе.

Очищенные от кожуры помидоры 4 штуки или 200 граммов с растительным маслом и солью, 250 мл кефира 1%, 200 граммов куриного филе. Обед. Очищенные от кожуры помидоры 4 штуки или 200 граммов с растительным маслом и солью, 250 мл кефира 1%, 200 г куриного филе.

Очищенные от кожуры помидоры 4 штуки или 200 граммов с растительным маслом и солью, 250 мл кефира 1%, 200 г куриного филе. Перекус. Кефир в желаемом количестве, но не больше 400 мл, подсушенный тост.

Кефир в желаемом количестве, но не больше 400 мл, подсушенный тост. Ужин. Очищенные от кожуры помидоры 4 штуки или 200 граммов с растительным маслом и солью, 250 мл кефира 1%.

Диета рассчитана на 5-10 дней.

Диета Магги

Завтрак одинаковый каждый день: половина грейпфрута или целый небольшой апельсин, 2 вареных яйца.

Меню по дням для остальных приемов пищи:

Первый день

Обед: любой фрукт на ваш выбор в любом количестве.

Ужин: любое нежирное мясо до 400 граммов.

Второй день

Обед: куриное филе 300 граммов.

Ужин: два вареных яйца, 2 помидора, листовой салат, огурец, 1 морковь, 1 сладкая паприка (можно сделать салат с растительным маслом), четверть лаваша или 1 подсушенный тост, 1 грейпфрут или апельсин.

Третий день

Обед: сыр тофу — сколько желаете съесть, 2 помидора, 1 подсушенный тост.

Ужин: любое нежирное отварное мясо.

Четвертый день

Обед: любой фрукт по желанию.

Ужин: любое нежирное мясо на гриле, салат из помидоров, паприки, огурца, зелени.

Пятый день

Обед: 2 отварных яйца, тушеные овощи 300 г — кабачки, морковь, зеленый горошек, фасоль — вместе или на выбор.

Ужин: нежирная рыба, овощной салат, апельсин или грейпфрут.

Шестой день

Обед: любой фрукт в желаемом количестве.

Ужин: любое нежирное мясо, приготовленное по вкусу.

Седьмой день

Обед: отварное куриное филе, тушеные овощи на выбор, апельсин или грейпфрут.

Ужин — тушеные овощи на выбор.

Белковая диета

Как похудеть на 5 кг за неделю на таком вкусном и разнообразном меню? Объем порций здесь немаленький, но вы можете ориентироваться на свои потребности и корректировать. Эффект будет более выраженным, если во время диеты вы будете выполнять несложные физические упражнения: в этом случае больше белка достанется вашим мышцам и появится красивый рельеф.

Кроме основных, указанных в меню, приемов пищи, рекомендуется 3-4 перекуса в день. На перекус брать на выбор: один любой фрукт или овощ, твердый сыр, творог, семена и орехи, йогурт, кефир.

Завтрак выбирайте каждый день новый, из предложенных:

два вареных яйца и 200 мл апельсинового сока с мякотью;

творог с нежирной сметаной 300 граммов и чай без сахара;

один подсушенный тост и 100 граммов хумуса, овощной сок;

творожная запеканка с яйцом и рисом, чай без сахара;

твердый сыр 200 граммов, апельсиновый сок;

омлет из двух яиц, твердый сыр — 50 граммов, апельсиновый сок;

отварное куриное филе — 200 граммов, зеленый салат, овощной сок.

Обед первый день: куриное филе на гриле — 300 граммов, 200 мл несладкого йогурта или кефира, 20 граммов семян тыквы или подсолнечника.

Ужин первый день: два вареных яйца, соус из нежирной сметаны или йогурта с чесноком, солью, перцем. Обед второй день: запеченная нежирная рыба 300 граммов с некрахмалистыми овощами, сыр тофу.

Ужин второй день: спаржевая фасоль — 300 граммов, тушенная на подсолнечном масле с кунжутом. Обед третий день: салат из 120 граммов тунца и листьев Айсберг, заправленный 50 г нежирной сметаны, вареное яйцо.

Ужин третий день: отварное куриное филе — 400 граммов, овощной сок. Обед четвертый день: сырники с малым количеством муки — 300 граммов, тушенные в сметане.

Ужин четвертый день: суп из красной чечевицы с помидорами на овощном бульоне. Обед пятый день: суп из красной чечевицы с помидорами на овощном бульоне, твердый сыр — 30 граммов, семена тыквы.

Ужин пятый день: отварное куриное филе — 300 граммов, соус цацики. Обед шестой день: запеченная сладкая паприка с тофу и растительным маслом, два вареных яйца.

Ужин шестой день: хумус — 200 граммов, подсушенный тост или лаваш — 100 граммов. Обед седьмой день: запеченная говядина — 300 граммов, салат Айсберг или любые зеленые овощи.

Ужин седьмой день: 200 мл кефира, вареное яйцо.

Белковая диета и диета Магги может не подойти людям с проблемами в работе почек.

Гречневая диета

Похудеть на гречке несложно, при условии, что вы ее действительно любите. Меню довольно однообразное, но при этом кожа и волосы после 5-7 дней гречневой диеты будут выглядеть прекрасно.

На сколько можно похудеть за неделю? На три-пять килограммов. В дальнейшем для поддержания эффекта можно устраивать гречневые выходные или повторять эту полезную диету и добиться еще лучших результатов.

Между приемами пищи рекомендуются перекусы 3-4 раза на день, семена тыквы и гречневые хлебцы.

Ужины чередуйте или выберите один по вкусу на все дни.

Завтрак: свежее крупное яблоко, свежая морковь, отварная гречка — 200 граммов.

Обед: отварная гречка с растительным маслом — 400 граммов, отварная нежирная рыба или куриное филе — 100 граммов, овощной салат или сок.

Ужин 1: отварная гречка, свежий помидор, шпинат, растительное масло — смешать в виде салата или есть по отдельности.

Ужин 2: гречка, морковь и корень сельдерея, сваренные вместе и заправленные растительным маслом.

Если вы уже пробовали один из описанных рационов для похудения, то можете оценить результат от него. Если вы остались довольны — можете снова выбрать проверенный путь, если же нет — есть повод попробовать новое меню.

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