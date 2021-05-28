Вакцинация украинцев в Польше — инструкция

Польская национальная программа вакцинации от Covid-19 предусматривает возможность вакцинации людей, не имеющих польского гражданства. Прививки от коронавируса украинцам, проживающим в Польше на законных основаниях, предоставляются бесплатно. Подробнее о том, как граждане Украины могут вакцинироваться в Польше от Covid-19 — в материале Фактов ICTV.

Вам доступна вакцина независимо от того, являетесь ли вы:

студентом в Польше;

человеком с разрешением на работу;

дипломатом;

мужем, женой или ребенком одного из членов семьи с правом проживания в Польше.

Вакцинация для людей с номером PESEL (также для иностранцев) возможна в подходящее время в соответствии с графиком вакцинации. С 10 мая вакцинация от коронавируса в Польше доступна для всех желающих.

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Справка: PESEL является регистрационным номером физического лица и номером социального страхования в Польше. По сути, это электронная система учета населения. Используется PESEL для сбора базовой информации о поляках или иностранцах в стране.

Гражданину Украины, у которого нет номера PESEL, следует обратиться к врачу-терапевту. Для этого необходимо позвонить в ближайшее государственное медучреждение и записаться на прием. Если у вас трудности с польским языком, можно попросить знакомого человека, который сможет объяснить за вас.

Врач первичной медико-санитарной помощи выдает направление на вакцинацию через электронный сервис gabinet.gov.pl. Проще всего зарегистрироваться в этом сервисе с помощью банка, в котором у вас открыт счет. Также можно зарегистрироваться с помощью видеозвонка уполномоченному официальному лицу, при помощи онлайн-заявки и тому подобное.

Фото: варианты регистрации в сервисе gabinet.gov.pl (pz.gov.pl)

Когда врач оформит направление на вакцинацию, в поле Данные пациента следует выбрать Другой идентификатор (вместо номера PESEL) и ввести номер документа, удостоверяющего личность. В идеале это должен быть номер заграничного паспорта или иностранное удостоверение личности.

С помощью электронного направления, выданного в системе, граждане Украины могут зарегистрироваться на вакцинацию по горячей линии по номеру 989 или в самостоятельно выбранном пункте вакцинации — по удобному месту жительства или пребывания. Карту пунктов вакцинации можно посмотреть здесь.

Отметим, пункты вакцинации открыты вблизи всех пунктов пропуска на укранско-польской границе, а также в селах, маленьких и больших городах. Соответственно, проблем с выбором пункта вакцинации не должно возникнуть. Напомним, вы можете позвонить в подходящий вам пункт вакцинации и записаться на прививку.

Вакцинация проводится:

в стационарных отделениях первичной медицинской помощи и амбулаторного специализированного лечения;

в других стационарных медицинских учреждениях;

мобильными бригадами вакцинации;

в центрах вакцинации в резервных больницах.

Можно ли вакцинироваться, если уже переболел Covid-19

Министерство здравоохранения Польши отмечает, что для человека, который переболел коронавирусом, нет противопоказаний для вакцинации. Но перед вакцинацией следует проконсультироваться с врачом, чтобы обеспечить полную безопасность.

Обязательно ли вакцинироваться в Польше

Вакцинация в Польше является добровольной, но Минздрав страны рекомендует сделать прививку.

— Вакцина является решением, которое может защитить нас от следующих волн пандемии. Чем больше человек будет вакцинировано, тем эффективнее будет защита от коронавируса. Нашей стратегической целью является достижение уровня вакцинации общества, которое позволит к концу 2021 года контролировать пандемию Covid-19 при одновременном соблюдении самых высоких стандартов безопасности, — отмечают в ведомстве.

Вакцинация на границе с Польшей

Ранее сообщалось, что украинцам, которые едут на работу в Польшу, на границе будут делать прививки от коронавируса однодозовой вакциной Johnson&Johnson.

Таким образом Польша намерена защитить страну от проникновения вируса извне.