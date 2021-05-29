Гибрид индийского и британского: во Вьетнаме нашли сверхзаразный штамм Covid-19

Во Вьетнаме выявлен новый штамм Covid-19, который является гибридом между британской и индийской версиями.

Об этом в субботу, 29 мая, рассказал министр здравоохранения страны Нгуен Тхань Лонг, выступая на онлайн-конференции, посвященной росту заболеваемости.

По его словам, новый штамм коронавируса очень заразен и быстро распространяется по воздуху.

— Минздрав обнародует все материалы, которые нам удалось собрать по этому вирусу и опубликует его геномную карту, — заявил Лонг.

Глава ведомства также отметил, что именно появление нового штамма и спровоцировало в стране четвертую волну эпидемии.

Глава вьетнамского Минздрава также добавил, что контролировать рост заболеваемости стало практически невозможно, а все предпринимаемые меры не дают ожидаемого результата.

Распространение индийского штамма Covid-19

Выявленный в Индии новый штамм коронавируса зафиксировали по меньшей мере в 53 странах по всему миру.

В течение недели случаи заражения мутировавшим Covid-19 обнаружили в Бразилии, Алжире, Кении, Гане и Кюрасао.

В Украине официальных сообщений об выявлении такой формы коронавируса не было.