Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на утро 29 мая в Киеве зафиксировали еще 377 случаев коронавируса. За весь период пандемии в столице зарегистрировали 206 278 Covid-случаев.

По данным столичной мэрии, заболели 136 женщин от 19 до 93 лет, 223 мужчины от 19 до 95 лет, семь девочек от 6 до 17 лет, а также 11 мальчиков в возрасте от 8 месяцев до 17 лет.

В больницы были доставлены 55 киевлян с подтвержденным диагнозом, и еще 89 с пневмонией и подозрением на Covid-19.

Кроме того, зафиксировано шесть смертей, вызванных осложнениями вируса. Таким образом их общее количество достигло отметки в 5 076.

По состоянию на 29 мая от коронавируса вылечились 163 588 жителей столицы, в том числе 1 680 человек за последние сутки.

Больше всего заболевших зафиксировано в Дарницком (83), Святошинском (81) и Голосеевском (62) районах Киева.

В то же время прививку от коронавируса за последние сутки получили 856 жителей Киева.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: