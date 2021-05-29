В субботу, 29 мая, в Киеве неподалеку от станции метро Левобережная открыли центр вакцинации от коронавируса для людей, которые ранее записались через приложение Дія.

Прививки делают в здании международного выставочного центра.

Вакцинация проходит китайским препаратом CoronaVac, производства компании Sinovac Biotech.

С самого утра возле центра собрались сотни человек, которым накануне позвонили медики и пригласили на прививку.

Кроме того, к международному выставочному центру в надежде получить вакцину приезжают и киевляне, не получившие приглашения.

Как рассказала один из медиков, которая работает в центре, люди сначала проходят через администратора, где подписывают документ об информированном соглашении.

Затем идут к врачу, который проводит осмотр и опрос пациента, и только после этого человек получает препарат.

Медик также отметила, что спустя 28 дней все люди, получившие первую дозу вакцины, будут повторно приглашены для введения второй.

Вакцинация будет проходить исключительно на выходных. Людей прививают в соответствии с дорожной картой Минздрава.

В первую очередь препарат получат пенсионеры, медики, учителя и работники детских оздоровительных лагерей. На месте работает 16 бригад, каждая из которых за сутки может привить 100 человек.

Накануне медики обзвонили 8 тысяч киевлян, однако на прививку согласились только 560.

Пришли даже те, кого не вызывали: в Киеве открыли центр вакцинации от Covid-19 / 5 фотографий

Поставки CoronaVac в Украину

Sinovac Biotech уже поставил в Украину 1,2 млн доз CoronaVac из 1,9 млн законтрактованных.

Препарат получил государственную регистрацию еще 9 марта 2021.

Когда поступит последний транш препарата в размере 700 тыс. доз пока не сообщается.