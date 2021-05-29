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Дмитро Кудрявцев |

Ситуация с Covid-19 в Украине продолжает улучшаться: за сутки — 3 096 заболевших

коронавірус, карантин

За минувшие сутки коронавирусом в Украине заболели 3 096 человек, а с начала пандемии по состоянию на утро субботы, 29 мая 2021 года, диагноз был подтвержден у 2 199 096.

За 24 часа Covid-19 диагностировали у 144 детей и 55 медицинских работников.

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Всего в Украине от вируса умерли 50 388 человек, из них 156 летальных случаев за вчера. Преодолеть последствия заболевания удалось 2 030 415 людям, за сутки — 10 199.

За время пандемии в Украине провели 10 156 756 тестов методом ПЦР, за последние 24 часа — 50 388.

Ситуация с коронавирусом в регионах

За минувший день больше всего подтвержденных случаев было зафиксировано в Днепропетровской (261), Львовской (231), Киевской (197) и Запорожской (170) областях.

Статистика:

  • Винницкая область — 58;
  • Волынская область — 87;
  • Днепропетровская область — 261;
  • Донецкая область — 120;
  • Житомирская область — 77;
  • Закарпатская область — 62;
  • Запорожская область — 170;
  • Ивано-Франковская область — 65;
  • Киевская область — 197;
  • Кировоградская область — 31;
  • Луганская область — 31;
  • Львовская область — 231;
  • Николаевская область — 141;
  • Одесская область — 167;
  • Полтавская область — 106;
  • Ровенская область — 156;
  • Сумская область — 106;
  • Тернопольская область — 57;
  • Харьковская область — 169;
  • Херсонская область — 77;
  • Хмельницкая область — 76;
  • Черкасская область — 129;
  • Черновицкая область — 62;
  • Черниговская область — 83.

Новые данные США о происхождении коронавируса

Американская разведка получила новые данные о том, откуда появился коронавирус.

При этом спецслужбы США все еще пытаются установить, появился ли вирус из лаборатории, или же в результате контакта человека с животными.

Для этого они используют компьютерные мощности.

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