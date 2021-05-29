В Украине в конце июня будет минимум 3,7 млн доз вакцин против коронавируса вместе с теми, что уже пришли и еще придут.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в комментарии Фактам ICTV.

— Уже 500 тыс. CoronaVac отвезли в регионы, еще 500 тыс. этой вакцины развезут из лабораторий на следующей неделе и потом будет еще 500 тыс. доз, которые проходят проверку. Всего это 1,5 млн, — отметил он.

Ляшко добавил, что Украина уже получила 473 тыс. доз вакцины от компании Pfizer, а также после 7 июня в страну поступит еще 473 тыс. доз этого препарата. Еще 500 тыс. доз вакцины Comirnaty закупили за средства из государственного бюджета.

— Еще 700 тыс. доз вакцины AstraZeneca ожидается до конца июня. Также потенциально планируется поставка препарата CoviShield из Индии, — подчеркнул министр.

По его словам, в течение июня планируют использовать половину из имеющихся вакцин против коронавирус в Украине.

Кроме того, Ляшко утверждает, что центры вакцинации в Украине могут открыть в любом городе, а решение по этому поводу принимает городской голова.

В течение 29-30 мая людей, которые записались на вакцинацию через приложение действие, или же через контакт-центр, приглашали получить прививку по телефону. Однако Ляшко добавил, этот алгоритм может измениться уже на следующих выходных.

На вакцинацию приглашают по приоритетности, то есть людей, находящихся в группе риска.