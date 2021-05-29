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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Открытие центров вакцинации от Covid-19 зависит от мэров городов — Ляшко

вакцинація

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко утверждает, что центры вакцинации в Украине могут открыть в любом городе, а решение по этому поводу принимает городской голова.

В течение 29-30 мая людей, которые записались на вакцинацию через приложение Дия, или же через контакт-центр, приглашали получить прививку по телефону. Однако Виктор Ляшко в комментарии Фактам ICTV добавил, этот алгоритм может измениться уже на следующих выходных.

На данный момент на вакцинацию приглашают по приоритетности, то есть людей, находящихся в группе риска.

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Напомним, сегодня отрылись центры вакцинации от Covid-19 в Киеве и Львове.

В Киеве неподалеку от станции метро Левобережная открыли центр вакцинации от коронавируса для людей, которые ранее записались через приложение Дія. Прививки делают в здании международного выставочного центра.

Вакцинация проходит китайским препаратом CoronaVac, производства компании Sinovac Biotech.

С самого утра возле центра собрались сотни человек, которым накануне позвонили медики и пригласили на прививку.

Фото: Depositphotos

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