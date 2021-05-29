Ежедневно множество людей страдает от опасного коронавируса, который с молниеносной скоростью распространяется в разных странах.

По этой причине множество государств вводят новые ограничения с целью уберечь здоровье и жизнь своих граждан. Факты ICTV собрали главные новости о коронавирусе в Украине и мире за 29 мая.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 29 мая коронавирус в Украине за последние сутки зафиксировали у 3 096 граждан. В частности заболели 144 ребенка и 55 медицинских работников.

Всего за все время пандемии Covid-19 на территории Украины обнаружили 2 199 769 случаев заболевания. Также в государстве 50 388 людей умерли от опасного вируса.

Однако в то же время 2 030 415 украинцев смогли преодолеть коронавирус. За время пандемии также провели 10 156 756 тестирований на наличие вируса.

Коронавирус в мире

В Индии зафиксировали самый низкий показатель заболеваемости коронавирусом за 45 дней, однако ситуация в стране остается тяжелой. В субботу в Индии за последние сутки зарегистрировали еще 173 790 новых случаев Covid-19.

В пятницу руководящий общественный орган в городе Мумбаи, расположенного в Индии, позволил вакцинироваться студентам, которых приняли на обучение в университет за границей и нуждаются в иммунизации для поездки.

В городе Гуанчжоу на юге Китая местное правительство принудило жителей оставаться дома в субботу. Специальные сотрудники будут обходить жилища и делать гражданам тесты на коронавирус после роста числа инфекций.

Также в регионе закрыли уличные рынки, детские сады и развлекательные заведения. В регионе запретили обедать в помещении заведений общественного питания, а начальные школы прекращают офлайн обучение.

Малайзия сообщила о 9 020 новых случаях заражения коронавирусом за последние сутки. Это самый высокий показатель ежедневного количества больных Covid-19 в стране с начала пандемии.

Во Вьетнаме обнаружили новый вид коронавируса. По словам местных политиков, это — смесь видов коронавируса, впервые обнаруженных в Индии и Великобритании. Исследователи отмечают, что этот вид Covid-19 более заразительный, чем остальные.