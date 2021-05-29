Какие заместители Степанова останутся работать с Ляшко

На должностях заместителей министра здравоохранения Украины останутся Ирина Садовьяк, Ирина Микичак и Ярослав Кучер.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время встречи с журналистами 29 мая. В то же время покидают должность — Светлана Шаталова и заместитель по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко.

По словам Ляшко, он оставляет заместителей своего предшественника Максима Степанова, чтобы сохранить институциональную память и не прерывать полностью процесс работы.

Он отметил, что каждый из них имеет 100 дней, чтобы выполнить все поставленные задачи и понять могут ли они в дальнейшем работать вместе.

Министр добавил, что кандидатуры еще двух заместителей он подал на рассмотрение Кабинета министров. Это действующий исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин и Петр Емец, который ранее был заместителем главы департамента по финансово-экономическим вопросам, бухгалтерскому учету и финансовой отчетности Минздрава.

Ляшко не захотел разглашать имя о еще одного кандидата на должность заместителя, который займется вопросом фармацевтической отрасли, трансплантации и европейской интеграции.

Сейчас госуарствнный секретарь Инна Солодка также остается в должности.

20 мая Виктор Ляшко стал новым главой Министерства здравоохранения Украины. Верховная Рада поддержала его кандидатуру на этот пост 262 голосами.