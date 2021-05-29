Евросоюз разрешил использование Pfizer для детей от 12 до 15 лет

Европейское агентство по лекарственным средствам позволило вакцинировать препаратом от Pfizer/BioNTech детей от 12 до 15 лет.

Соответствующее решение ЕМА приняло в пятницу, 28 мая.

Прививки детям делать так же, как и взрослым — два раза с интервалом в три недели, отмечают в агентстве.

В частности, в агентстве добавляют, что вакцина против коронавируса производства Pfizer/BioNTech была исследована с участием 2 260 детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Подростки получали прививки или вакциной или плацебо, без информирования об введенном препарате.

В результате, ни один из 1 005 детей, которых прививали Pfizer не заболел на Covid-19, а среди подростков, привитых плацебо зафиксировали 16 случаев инфекции.

Вакцина Pfizer/BioNTech

С 31 мая в Японии хотят позволить вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Об этом решении сообщил глава Минздрава Японии Норихиса Тамур и добавил, что оно вступит в силу после того, как правительство внесет изменения в экстренного использования вакцины.

Источник: EMA