Что такое астма?
Астма (с греческого – затрудненное дыхание) – хроническое заболевание, характеризующееся усложнением работы дыхательных путей.
Болезнь проявляется во время приступов, когда дыхательные пути резко сужаются и поток воздуха сокращается.
Специалисты относят астму к серьезным неинфекционным заболеваниям: ею болеют люди во всех странах мира, независимо от уровня жизни.
Также важно понимать, что люди с астмой в большинстве случаев трудно переносят коронавирус и попадают в группу риска.
Существует два вида астмы:
- Аллергическая астма. Самая распространенная форма заболевания, когда иммунная реакция на аллерген провоцирует серьезные осложнения в дыхании.
- Неаллергическая астма. Причина кроется в сверхчувствительной реакции легких на внешние возбудители.
Какие симптомы аллергической астмы?
Самыми распространенными симптомами аллергической астмы являются:
- сильная одышка;
- ощущение сжатия в груди;
- частый кашель (иногда с выделениями);
- хрипы во время дыхания.
Все эти симптомы проявляются систематически. Чаще всего приступы астмы случаются ночью и утром.
Астма — это врожденная или приобретенная болезнь?
Согласно официальным данным ВОЗ, в мире живет около 0,3 млрд людей с диагнозом астма, однако медики до сих пор не знают точного ответа на вопрос о происхождении этой болезни.
По мнению специалистов, наиболее вероятным фактором является сочетание внешних возбудителей и генетической предрасположенности к астме.
Что может спровоцировать приступ астмы?
Возможных внешних возбудителей астмы есть множество.
Среди них:
- Аллергены. Речь идет о пыли, пыльце деревьев и цветов, загрязненном воздухе. Аллергены могут быть и дома – например, бытовая химия, перья, шерсть или плесень.
- Работа на АЭС, заводах, шахтах.
- Лекарства, чаще всего — обезболивающие и противоспалительные.
- Курение и табачный дым.
Кроме этого, приступы астмы могут спровоцировать неблагоприятные погодные условия (штормы, сильные дожди или просто холодный воздух), чрезмерная физическая и/или эмоциональная нагрузка.
Кто находится в зоне риска?
Согласно результатам исследований ВОЗ, астма является самым распространенным хроническим заболеванием среди детей. Болезнь не является смертельной, однако нуждается в систематической профилактике для предупреждения приступов.
Большинство летальных случаев зафиксировано среди пожилых людей.
Эффективность борьбы с симптомами астмы часто зависит от того, насколько то или иное государство обеспечено лекарствами от этой болезни.
В Украине смертность от приступов астмы является одной из самых высоких в Европе.
Что нужно делать для профилактики астмы?
Астма считается серьезным неинфекционным хроническим заболеванием, поэтому лечение должен назначать исключительно врач.
Кроме курса лечения, в повседневной жизни стоит ограничить себя от раздражителей: больше времени проводить на свежем воздухе, делать влажную уборку дома, заниматься спортом без перегрузок. Тогда прогрессирование заболевания останавливается.
Главным средством для предотвращения приступов астмы остается ингалятор: его всегда нужно носить с собой.