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Факты / Lifestyle / Здоровье
Наташа Тарчевська |
Аллергическая астма — главные симптомы и как лечить

Аллергическая астма — главные симптомы и как лечить

По оценкам ВОЗ, всего в мире астмой болеют более 340 млн человек. Во Всемирный день борьбы против астмы и аллергии Факты ICTV рассказывают о главных симптомах и лечении аллергической астмы.

Что такое астма?

Астма (с греческого – затрудненное дыхание) – хроническое заболевание, характеризующееся усложнением работы дыхательных путей.

Болезнь проявляется во время приступов, когда дыхательные пути резко сужаются и поток воздуха сокращается.

Специалисты относят астму к серьезным неинфекционным заболеваниям: ею болеют люди во всех странах мира, независимо от уровня жизни.

Также важно понимать, что люди с астмой в большинстве случаев трудно переносят коронавирус и попадают в группу риска.

Существует два вида астмы:

  • Аллергическая астма. Самая распространенная форма заболевания, когда иммунная реакция на аллерген провоцирует серьезные осложнения в дыхании.
  • Неаллергическая астма. Причина кроется в сверхчувствительной реакции легких на внешние возбудители.

Какие симптомы аллергической астмы?

Самыми распространенными симптомами аллергической астмы являются:

  • сильная одышка;
  • ощущение сжатия в груди;
  • частый кашель (иногда с выделениями);
  • хрипы во время дыхания.

Все эти симптомы проявляются систематически. Чаще всего приступы астмы случаются ночью и утром.

Астма — это врожденная или приобретенная болезнь?

Согласно официальным данным ВОЗ, в мире живет около 0,3 млрд людей с диагнозом астма, однако медики до сих пор не знают точного ответа на вопрос о происхождении этой болезни.

По мнению специалистов, наиболее вероятным фактором является сочетание внешних возбудителей и генетической предрасположенности к астме.

Что может спровоцировать приступ астмы?

Возможных внешних возбудителей астмы есть множество.

Среди них:

  • Аллергены. Речь идет о пыли, пыльце деревьев и цветов, загрязненном воздухе. Аллергены могут быть и дома – например, бытовая химия, перья, шерсть или плесень.
  • Работа на АЭС, заводах, шахтах.
  • Лекарства, чаще всего — обезболивающие и противоспалительные.
  • Курение и табачный дым.

Кроме этого, приступы астмы могут спровоцировать неблагоприятные погодные условия (штормы, сильные дожди или просто холодный воздух), чрезмерная физическая и/или эмоциональная нагрузка.

Кто находится в зоне риска?

Согласно результатам исследований ВОЗ, астма является самым распространенным хроническим заболеванием среди детей. Болезнь не является смертельной, однако нуждается в систематической профилактике для предупреждения приступов.

Большинство летальных случаев зафиксировано среди пожилых людей.

Эффективность борьбы с симптомами астмы часто зависит от того, насколько то или иное государство обеспечено лекарствами от этой болезни.

В Украине смертность от приступов астмы является одной из самых высоких в Европе.

Что нужно делать для профилактики астмы?

Астма считается серьезным неинфекционным хроническим заболеванием, поэтому лечение должен назначать исключительно врач.

Кроме курса лечения, в повседневной жизни стоит ограничить себя от раздражителей: больше времени проводить на свежем воздухе, делать влажную уборку дома, заниматься спортом без перегрузок. Тогда прогрессирование заболевания останавливается.

Главным средством для предотвращения приступов астмы остается ингалятор: его всегда нужно носить с собой.

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