Астма (с греческого – затрудненное дыхание) – хроническое заболевание, характеризующееся усложнением работы дыхательных путей.

Болезнь проявляется во время приступов, когда дыхательные пути резко сужаются и поток воздуха сокращается.

Специалисты относят астму к серьезным неинфекционным заболеваниям: ею болеют люди во всех странах мира, независимо от уровня жизни.

Также важно понимать, что люди с астмой в большинстве случаев трудно переносят коронавирус и попадают в группу риска.

Существует два вида астмы: