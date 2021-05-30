По состоянию на утро 30 мая в Киеве зафиксировали еще 96 случаев коронавируса. За весь период пандемии в столице зарегистрировали 206 374 Covid-случаев.

В то же время за последние сутки 1 398 жителей Киева получили прививку от коронавируса. Всего в Украине 32 490 человек вакцинировались от заболевания.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: