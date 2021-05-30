Клещи: как уберечься от укусов

Пригрело солнце и потянулись люди в леса, к рекам и озерам. Самоизоляция, долгое отсутствие солнечного света делают нас беспечными. Ох, как же хорошо растянуться на траве!

А местные жители не дремлют: клещи чувствуют запах теплокровного существа за 10 метров, и уже при вашем приближении готовы к контакту. Они не прыгают, не летают, не падают с деревьев. Они сидят на травинках или кусточках и вытягивают свои лапки вперед. Жертва ничего не подозревает и проходит, глядя на облачка, а клещ – цап! – и тут же быстренько бежит по одежде вверх, ныряет под воротник и присасывается в теплом уютном местечке.

Клещи всегда выбирают участки с нежной кожей: за ушами, в волосах, в подмышках, в паховой области. О том, как не стать жертвой клеща, Фактам ICTV рассказала врач-инфекционист Татьяна Петрусенко.

Сначала клещ впрыскивает в ранку слюну, которая обезболивает ее, “цементирует” вход, чтобы крепко держаться, и начинается кровососание.

Клещик может поглотить количество крови, превышающее его собственный объем в 100 раз. Но самое ужасное, что иксодовые клещи являются переносчиками опасных вирусов и бактерий, вызывающих клещевой энцефалит и болезнь Лайма. Оба заболевания поражают центральную нервную систему.

Поэтому, собираясь в лес, на луг, к реке, тщательно подготовьтесь к встрече с этими маленькими монстрами.

Одежду выбирайте светлую. На светлом хорошо видны даже самые маленькие особи.

Брюки и рукава куртки должны быть на резинке. На голове – кепка, капюшон, платок.

Через каждые 2 часа осматривайте себя и других, особенно детей.

Не забывайте и о домашних питомцах. Они также могут пострадать от клещей.

— Если вы обнаружили на себе присосавшегося клеща, не пытайтесь вытащить его сами, – предостерегает инфекционист Татьяна Петрусенко. – Тем более, не ковыряйтесь в ране. Сразу же обращайтесь в травмпункт. Там вам окажут адекватную медицинскую помощь.

Не ждите, когда будет съеден шашлык, сразу собирайтесь и поезжайте в больницу. Ближайшую. А перед выездом на пикник запаситесь адресочком и телефончиком ближайшего травмпункта.

А выдернутого из вас клеща не помешает сдать на анализ, не заражен ли он вирусом или бактериями.

Если вы не заметили клеща сразу, такое часто бывает, алгоритм действий тот же – в травмпункт. Тем более, если на месте укуса вы никого не видите (кровосос мог отвалиться или влезть под кожу), а есть красное пятно в виде кольца. Не мешкайте, это может быть проявление болезни Лайма.

Клещевой энцефалит начинается с острой формы – температура, спутанность сознания, боль во всем теле. Последствия самые нерадужные.

Собираясь на природу, подберите также акарицидные (против клещей) средства. Они сейчас есть в продаже в большом ассортименте.