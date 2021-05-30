Разведка Великобритании начала изучать лабораторную версию происхождения коронавируса.

Спецслужбы получили новую информацию о больных сотрудниках Уханьского института вирусологии.

Экспертная комиссия Всемирной организации здравоохранения в китайском городе Ухань так и не смогла дать четкий ответ на вопрос о происхождении коронавируса SARS-CoV-2. После работы в Китае у специалистов остались четыре версии происхождения вируса.

Утечку вируса из Института вирусологии эксперты отнесли к маловероятным причинам возникновения пандемии. Искусственное происхождение SARS-CoV-2 ученые отрицали практически с самого начала, настаивая на передаче вируса от животных людям.

Коронавирус в Украине

В Украине в воскресенье, 30 мая, подтвердили 1703 случая коронавируса за все время эпидемии коронавирусов заразились более 2 200 000 украинцев.

За сутки из больниц выписались 5733 человека, госпитализированы — 1330, не смогли справиться с осложнениями заболевания 84. С начала пандемии ковид стал смертельным для 50 400 украинцев, переболели им более двух миллионов человек.

В антилидерах по количеству новых случаев:

Днепропетровская (257),

Харьковская (143),

Николаевская (127),

Киевская (122) области и Киев (96).

Из-за задержек с внесением, в базу часто попадают случаи, диагностированные несколько недель и даже месяцев назад.

Вакцинация в Украине

К концу июня ожидаются поставки в Украину вакцины Pfizer, а также 700 000 доз вакцины AstraZeneca в рамках инициативы Covax. Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что до конца июня в стране точно должно быть 3,7 миллиона доз вакцины.

В Украине обновили зоны карантина. В желтой зоне эпидемиологической опасности находятся все области Украины. По показателям эпидемического порога заболеваемости Covid-19 зеленой зоне карантина соответствуют четыре региона. Этот город Киев, Закарпатская, Полтавская и Хмельницкая области. Другие регионы также не теряют надежды улучшить свои показатели.